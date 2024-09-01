Как подготовить газон к зиме, рассказали тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как подготовить газон к зиме, рассказали тюменцам специалисты Россельхозцентра.

В начале октября в Тюменской области ожидаются первые заморозки. В связи с этим вопрос подготовки газона у дачников становится актуальным. Советуют в первую очередь позаботиться об аэрации. Корням растений требуется большое количество кислорода, поэтому дачники могут проделать в почве множество отверстий, которые улучшат циркуляцию воздуха и воды.

"Это можно проводить как специальным оборудованием, так и подручными средствами. Немаловажным критерием здорового газона является отсутствие сорняков. Перед зимовкой следует удалить все лишние растения в пределах посадки. Это позволит не только сохранить газон здоровым, но и предотвратит распространение нежелательных ростков весной. Также стоит обратить внимание и на подкормку. Благодаря ей газон получит необходимое количество питательных веществ для успешной зимовки. Следует выбирать удобрения, богатые фосфором и калием. Непосредственно зимой важно наблюдать за количеством снега в пределах посадки газона. Если слой осадков будет большим – следует своевременно его счищать, так как вес снега может повредить растения. При подготовке газона к холодам в том числе не стоит забывать о поливе и мульчировании. Два этих процесса позволят сохранить необходимое количество влаги в почве", - сообщили изданию "Тюменская область сегодня".