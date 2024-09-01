Более 2 тыс. 600 тюменцев получат тепло в свои дома 24 сентября

| Фото: Пресс-служба администрации Тюмени | Фото: Пресс-служба администрации Тюмени

Более 1 тыс. 800 потребителей АО "УСТЭК" получили тепло в свои дома в первый день отопительного сезона. Это жители районов Войновка, Ново-Патрушево, Тура, КПД и восточных микрорайонов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Напомним, отопительный сезон стартовал в областном центре 23 сентября. Подача теплоносителя традиционно происходит в течение пяти суток. 24 сентября его получат жители в контуре ТЭЦ-1 — это заречные микрорайоны, часть центра города и район Дома печати - всего более 2 тыс. 600 горожан.

В результате запуска в некоторых местах выявляются неполадки - обслуживающие организации наготове и оперативно принимают меры по их устранению. Все соответствующие службы работают в усиленном режиме и находятся на ежедневном контроле администрации города.