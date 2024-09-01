В Тюменской области в 2024 году поддержали бизнес-проекты на 300 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 млн рублей направил Тюменский фонд финансирования предпринимательства на бизнес-проекты в 2024 году.

Как отметил генеральный директор фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын, это проекты предпринимателей региона в самых разных направлениях и отраслях, пишет "Тюменская область сегодня".

Он подчеркнул, что в регионе действуют несколько десятков мер поддержки для бизнеса, в частности, льготы и выгодные займы для реализации проектов. Создается благоприятный инвестиционный климат. А одной из структур, содействующих развитию направления в регионе, является Фонд финансирования предпринимательства.