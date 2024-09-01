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В Тюмени состоялась акция ко Дню воссоединения России с новыми регионами

Общество, 17:46 29 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Акция, приуроченная ко Дню воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями состоялась в Тюмени 29 сентября. Торжественное шествие состоялось на улице Дзержинского, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Активисты "Молодой гвардии", студенты тюменских вузов и колледжей выразили поддержку жителям новых регионов. Участники акции вышли на главную пешеходную улицу с плакатами "Донбасс с нами", "Пока мы едины - мы непобедимы" и флагами РФ.

"В эти дни по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, митинги. Сегодня и мы – представители "Молодой Гвардии" провели шествие с патриотичными песнями, флагами и плакатами по пешеходной улице Дзержинского в Тюмени", - прокомментировал активист "Молодой Гвардии" Руслан Рябев.

30 сентября в Московской СОШ в поселке п. Московский Тюменского района активисты откроют мурал, посвященный памяти героя СВО Александра Новикова.

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# акция , Молодая гвардия

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