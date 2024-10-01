Тобольские школьники попали в проект ТМУ "Начальная хирургическая школа"

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30 школьников из Тобольска попали в проект "Начальная хирургическая школа" Тюменского медицинского университета. Для них составят индивидуальную программу обучения, сообщает вуз.

Решение о дополнительном наборе для школьников из Тобольска принято по итогам профориентационного занятия в школы № 9, где работает медкласс. Участники Студенческого хирургического кружка SSC.MED Тюменского медуниверситета рассказали о проекте "Начальная хирургическая школа", продемонстрировали различные хирургические навыки на тренажерах собственного производства, а также дали возможность школьникам примерить на себя роль хирурга.

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Всего 80 школьников, в том числе 50 из Тюмени, пройдут обучение в Начальной хирургической школе.