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Продукция тюменских компаний заинтересовала участников Международного стройфорума

Экономика, 11:41 03 октября 2024

пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Свои проекты и продукцию в строительной отрасли представили тюменские компании на выставке 100+ TechnoBuild в рамках Международного строительного форума в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Свои стенды разместили производители стеновых и отделочных материалов, приборов уличного освещения, вентиляции, сборных конструкций, архитектурные бюро. Крупные проекты презентовали девелоперы и строители транспортной инфраструктуры, которые работают на территории нашего региона и за его пределами.

пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Продукция тюменских предприятий вызвала интерес участников форума. Традиционно с выставки привозят десятки новых контактов, рассказали экспоненты.

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# Главное управление строительства Тюменской области , застройщики , строительные материалы , тюменские производители

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