Продукция тюменских компаний заинтересовала участников Международного стройфорума

| Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Свои проекты и продукцию в строительной отрасли представили тюменские компании на выставке 100+ TechnoBuild в рамках Международного строительного форума в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

| Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Свои стенды разместили производители стеновых и отделочных материалов, приборов уличного освещения, вентиляции, сборных конструкций, архитектурные бюро. Крупные проекты презентовали девелоперы и строители транспортной инфраструктуры, которые работают на территории нашего региона и за его пределами.

| Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области | Фото: пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Продукция тюменских предприятий вызвала интерес участников форума. Традиционно с выставки привозят десятки новых контактов, рассказали экспоненты.