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В Ялуторовске стартовала подготовка к масштабной выставке "СВОи"

Общество, 20:06 03 октября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подготовка к масштабной выставке "СВОи" стартовала а Ялуторовске. Желающие могут помочь в наполнении экспозиции, сообщает информационный центр правительства региона.

Выставка будет посвящена жителям города, которые принимают участие в специальной военной операции и волонтерам.

"Мы обращаемся к родственникам, друзьям и знакомым наших бойцов: если у вас есть предметы, которые могут рассказать о героизме и мужестве наших земляков, мы будем рады их увидеть. Ваша помощь позволит создать уникальную экспозицию, которая сохранит память о тех, кто защищает нашу страну", – подчеркнули организаторы.

Предметы можно приносить в краеведческий музей по адресу: улица Революции, 75. Дополнительная информация по телефону: 8 (34535) 3-16-58.

Выставку "СВОи" организуют Ялуторовский музейный комплекс, администрация Ялуторовска, фонд "Защитники Отечества" и активисты общественных организаций.

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# выставка , Ялуторовск

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