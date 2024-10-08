  • 8 октября 20248.10.2024вторник
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер южный

О решениях в системе транспорта на основе ИИ расскажут на "Инфотехе" в Тюмени

Общество, 10:34 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие транспорта на основе технологий ИИ станет одной из основных тем ХVII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех", который пройдет в Тюмени с 23 по 24 октября.

Как сообщается в Telegram-канале "Инфотеха", в области внедрена интеллектуальная транспортная система, в которой часть модулей и подсистем работают с применением технологий искусственного интеллекта.

В подсистеме мониторинга параметров транспортного потока с помощью нейросетей обрабатываются видеопотоки со 108 камер с улиц Тюмени. Система выявляет и классифицирует инциденты, помогает более точно спланировать дорожные работы, в том числе в далекой перспективе. С помощью нее специалисты могут принимать более эффективные решения по управлению транспортными потоками.

Также технологии ИИ применяются в подсистеме диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог. Она предназначена для контроля за работой подрядчиков, оказывающих услуги по содержанию улично-дорожной сети. С ее помощью можно следить за состоянием автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры. Обнаруженные дефекты детектируются нейросетью и передаются в работу сотрудникам для устранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ИНФОТЕХ , искусственный интеллект , технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 08.10.2024Тюменских школьников приглашают на химический турнир
10:34 08.10.2024О решениях в системе транспорта на основе ИИ расскажут на "Инфотехе" в Тюмени
10:23 08.10.2024Технологии развития города обсудят на Градостроительном форуме в Тюмени
10:12 08.10.2024В Ишиме оживят бересту в новом проекте