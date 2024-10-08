227 тысяч жителей Тюменской области выбрали электронные трудовые книжки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

227 тыс. жителей Тюменской области перешли на электронные трудовые книжки, которые ввели в России с 2020 года. Этот формат не отличается от бумажной и содержит информацию о трудовой деятельности работника, включая данные о месте работы, занимаемой должности, датах приема на работу, увольнения и перевода на другую должность и многое другое.

Как сообщают в региональном отделении СФР, безопасность хранения персональных данных электронной трудовой книжки и оперативный доступ к сведениям о трудовой деятельности определяют её актуальность среди тюменцев.

"В отличие от бумажного аналога, электронную версию невозможно потерять или случайно испортить. При этом данные электронной трудовой книжки всегда под рукой. Их можно получить в электронном формате через личный кабинет на портале госуслуг. Полученные в электронном виде сведения можно сохранить, распечатать, отправить по электронной почте, например, работодателю при новом трудоустройстве", — отметил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Получить сведения можно и в бумажном виде в МФЦ, а также в клиентских службах СФР по области. Сведения в бумажной или в электронной форме выдает и работодатель. В этом случае они будут ограничены периодом работы в конкретной организации.

Перейти на электронный формат ведения трудовой книжки можно в любое время, подав соответствующее заявление своему работодателю. У тех, кто впервые устраивается на работу (с 2021 года) трудовая книжка ведется сразу в электронном виде.

Вопросы можно уточнить по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.