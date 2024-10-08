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Выплату на ремонт жилья тюменским ветеранам увеличили до 240 тыс. рублей

Общество, 16:48 08 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 240 тыс. рублей увеличена сумма социальной выплаты на ремонт жилого помещения в Тюмени для ветеранов и (или) инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников фашизма.

Они могут компенсировать свои затраты на ремонт жилого помещения, в котором проживают, и (или) обеспечение жилых помещений централизованными или нецентрализованными системами отопления, водо-, электро- и газоснабжения, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Ранее сумма выплаты составляла составляла 200 тыс. рублей. Периодичность ее получения сокращена с трех до двух лет.

Обратиться за выплатой можно на личном приеме в департаменте, через портал госуслуг и по почте: 625036, г. Тюмень, ул. Дзержинского, 62/4.

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# ветераны , выплаты

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