Аграрии Казанского района убрали зерно с 49 тысяч гектаров

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Зерновые культуры убрали с площади 49 тыс. га аграрии Казанского района. Это 88 % от планового показателя. Намолот составил 101 тыс. 210 т, урожайность - 20,5 центнеров с гектара, сообщает администрация муниципального образования.

Первыми завершили уборочную кампанию в этом году агрохолдинг "Южный", предприятие "Покровское" и кооператив им. Чапаева.

Вместе с тем хозяйства завершили сбор урожая технических культур на площади более 1,8 тыс. га. Урожайность чечевицы - 24,5 центнера с гектара, сои - 21,8 центнер с гектара, а рапса и льна получили по 11,9 центнеров с гектара. С каждым годом интерес аграриев к техническим культурам увеличивается, растёт их посевная площадь, выращиваются новые сорта, отметили в администрации района.