Более полумиллиона гектаров посевов обмолотили аграрии Тюменской области
620 тыс. 245 гектаров посевных площадей обмолотили хозяйства Тюменской области на 9 октября. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 1 млн 375 тыс. тонн яровых культур и 154 тыс. 378 тонн гороха, сообщает региональный департамент АПК.
Убрано 30 тыс. 240 гектаров, занятых техническими культурами. Намолот составил 53 тыс. тонн при средней урожайности 18 центнеров с гектара.
Урожай картофеля на 9 октября - 185 тыс. тонн, овощей открытого грунта - 34 тыс. 443 тонны.
Всего в Уральском федеральном округе убрано 80% посевных площадей, аграрии выходят на финишную прямую. По данным на 8 октября, сельхозпредприятия округа намолотили 5,5 млн тонн зерна, накопали 540 тыс. тонн картофеля и собрано 85 тыс. тонн овощей.