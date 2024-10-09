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Более полумиллиона гектаров посевов обмолотили аграрии Тюменской области

Экономика, 17:45 09 октября 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

620 тыс. 245 гектаров посевных площадей обмолотили хозяйства Тюменской области на 9 октября. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 1 млн 375 тыс. тонн яровых культур и 154 тыс. 378 тонн гороха, сообщает региональный департамент АПК.

Убрано 30 тыс. 240 гектаров, занятых техническими культурами. Намолот составил 53 тыс. тонн при средней урожайности 18 центнеров с гектара.

Урожай картофеля на 9 октября - 185 тыс. тонн, овощей открытого грунта - 34 тыс. 443 тонны.

Всего в Уральском федеральном округе убрано 80% посевных площадей, аграрии выходят на финишную прямую. По данным на 8 октября, сельхозпредприятия округа намолотили 5,5 млн тонн зерна, накопали 540 тыс. тонн картофеля и собрано 85 тыс. тонн овощей.

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# АПК , уборочная кампания , УФО

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