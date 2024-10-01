Поддержку участников СВО и их семей обсудили в Тобольском районе

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Поддержку участников СВО и их семей в Тобольском районе обсудили глава муниципального образования Леонид Митрюшкин и уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских 10 октября.

Система выстроена и работает безотказно, заверил Леонид Митрюшкин. Создана межведомственная комиссия, в комплексном центре соцзащиты открыта социальная гостиная, где консультируют психолог и юрист. Ни одна семья военнослужащего не остается без внимания.

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

С родными бойцов постоянно на связи социальный координатор государственного фонда "Защитники Отечества" Елена Лиморенко, соцработники. К ним подключились главы сельских поселений, сотрудники учреждений культуры, школ, детских садов.

“Если нужно, специалисты приедут на дом. Выездную форму встреч с семьями бойцов практикуют и в социальной гостиной. Территория района большая, не всегда родственники наших солдат могут найти время, чтобы приехать в центр соцзащиты”, – сказал Леонид Митрюшкин.

С начала работы гостиной 19 встреч провели в селах, помощь получили более 230 человек. 13 детей, чьи отцы защищают российские рубежи, отдохнули в оздоровительных лагерях Тюменской области. Ученики из семей военнослужащих обеспечены двухразовым горячим питанием в школе. К Новому году для ребят проводят елку главы с представлением и подарками.

“Еще раз напомню родным наших бойцов, что двери моего кабинета открыты для них в любое время, на прием они могут прийти без предварительной записи”, – добавил глава района.