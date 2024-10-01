Ишимские и тобольские школьники поучаствуют в образовательном проекте "Т500"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Старшеклассники из Ишима и Тобольска станут участниками образовательного проекта "Тюмень 500". Заявиться на него могут ребята с 8 по 11 классы, сообщают организаторы.

Школьники будут тренировать проектные навыки, учиться нестандартно подходить к решению задач, познакомятся с основами проектной деятельности, креативности и командной работы.

В Ишиме детей ждут 13 октября с 14 до 16 часов, в Тобольске встреча состоится 20 октября с 12 до 14 часов. Лекции пройдут в мультицентрах "Моя территория".

Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+