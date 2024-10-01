В Сорокинском районе отремонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали в с. Покровка Сорокинского района. Средства на это были выделены из областного бюджета в рамках подготовки к 80-летию Победы, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

"Отреставрированы высеченные имена защитников Родины - память о них будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение". – уточняется в сообщении.

| Фото: департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Кроме того, была благоустроена и прилегающая к монументу территория.

Отметим, что завершается ремонт памятников, расположенных в селах Осиновка и Нижнепинигино.