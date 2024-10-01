Работы в сквере Выпускников в Тобольске – на завершающей стадии

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Работы в сквере Выпускников в Тобольске находятся на завершающей стадии. Об этом написал глава города Петр Вагин в своём Telegram-канале.

Объект делают по программе "Тобольск настоящий" и в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В поддержку его реализации в 2023 году проголосовало 16 тыс. тоболяков.

“Уже сейчас это замечательное пространство радует жителей. Уверен, что у сквера очень большие перспективы, здесь будет много активностей и инициатив”, – заключил Пётр Вагин.