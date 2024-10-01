В микрорайоне Ямальский-1 начали возводить первый этаж новой школы

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

К кладке стен первого этажа приступили строители новой школы в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени, сообщает пресс-служба Главного управления строительства региона.

Школа рассчитана на 1 тыс. 200 мест и строится по типовому проекту. Состоять она будет из трех корпусов: административного и двух учебных. Подобные школы уже действуют в микрорайонах Ново-Патрушево, Ямальском-2 и других.

"Сейчас строители "выходят из земли". Это значит, что цокольный этаж практически готов, и началась кладка стен третьего блока", - сообщили в ГУС ТО.

Работы идут по графику, открыть школу планируется в 2026 году.

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