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До 1 млн рублей могут выиграть тюменские студенты на отборочном этапе венчурных игр

Экономика, 10:13 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Отборочный этап Российских венчурных игр пройдет в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1) 25 октября. Университетские стартапы могут претендовать на грант в размере 1 млн рублей.

К участию приглашают студентов и других представителей вузов и ссузов региона. Стартап конкурсанта должен быть реальным, иметь конкретную конкурентоспособную идею, в приоритете — технологические проекты с элементами инноваций, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участников также ждут мастер-классы и лекции от федеральных экспертов и возможность пообщаться с действующими предпринимателями.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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# гранты , стартапы

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