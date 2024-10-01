Фотогалерея: визит полпреда Артема Жоги в тюменский филиал фонда "Защитники Отечества"
Общество, 18:16 18 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Полномочного представителя президента России в УФО Артем Жогу познакомили с работой областного филиала фонда "Защитники Отечества" 18 октября. О реализуемых в регионе мерах поддержки участников СВО и членов их семей, рассказала его руководитель Динара Поштаренко.
Отметим, что полпред является членом Наблюдательного совета госфонда "Защитники Отечества".