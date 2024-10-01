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Фотогалерея: визит полпреда Артема Жоги в тюменский филиал фонда "Защитники Отечества"

Общество, 18:16 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочного представителя президента России в УФО Артем Жогу познакомили с работой областного филиала фонда "Защитники Отечества" 18 октября. О реализуемых в регионе мерах поддержки участников СВО и членов их семей, рассказала его руководитель Динара Поштаренко.

Отметим, что полпред является членом Наблюдательного совета госфонда "Защитники Отечества".

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# Артем Жога

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