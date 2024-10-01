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Лучших работников дорожного хозяйства наградили в Тюмени

Общество, 17:06 20 октября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Лучших работников дорожного хозяйства наградили в Тюмени в преддверии профессионального праздника, сообщает городская администрация.

Среди них - сотрудники генподрядчика АО ТОДЭП, дирекции автодорог и мостов города Тюмени, Тюменьгортранс и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

"Благодаря вашему труду тюменские дороги получили высокую оценку в масштабах страны, что подтверждается лидирующими позициями по качеству дорог в различных рейтингах последних лет", - отметил глава Тюмени Максим Афанасьев

За добросовестный труд и профессиональное мастерство отмечен производитель работ ДРСУ-7 Игорь Осинцев.

"Я отвечаю за содержание дорог в Центральном административном округе. В мои обязанности входит распределить, когда, куда и какая техника выйдет на уборку улиц после снегопада. Отправляю звенья машин прометать тротуары, убирать снежные валы, прибордюрные зоны. Дорожные рабочие занимаются очисткой пешеходных переходов, остановочных площадок, подходов к социальным учреждениям. Работа ответственная, так как от нас зависит, насколько безопасным и комфортным будет пребывание пешеходов и автомобилистов на тюменских улицах". - рассказал он.

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# дорожное хозяйство

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