Прикладные мастер-классы ждут тюменцев на семейном фестивале от "Движения первых"

Семейный фестиваль "Родные-любимые" пройдет в гимназии №1 (ул. Крупской, 21) в Тюмени 26 октября. Мероприятие проводит объединение "Движение первых".

В программе — прикладные мастер-классы, веселые старты, гонки на радиоуправляемых танках.

В рамках фестиваля региональное отделение "Движение первых" подпишет соглашение о сотрудничестве со спортивным обществом "Динамо", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Вместе они будут реализовывать проекты по развитию детско-юношеского спорта, а также подготовке молодежи к службе в органах безопасности и правопорядка.