  • 21 октября 202421.10.2024понедельник
  • USD96,4172
    EUR104,8565
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

Прикладные мастер-классы ждут тюменцев на семейном фестивале от "Движения первых"

Общество, 19:01 21 октября 2024

Семейный фестиваль "Родные-любимые" пройдет в гимназии №1 (ул. Крупской, 21) в Тюмени 26 октября. Мероприятие проводит объединение "Движение первых".

В программе — прикладные мастер-классы, веселые старты, гонки на радиоуправляемых танках.

В рамках фестиваля региональное отделение "Движение первых" подпишет соглашение о сотрудничестве со спортивным обществом "Динамо", сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Вместе они будут реализовывать проекты по развитию детско-юношеского спорта, а также подготовке молодежи к службе в органах безопасности и правопорядка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Движение первых

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 21.10.2024Субсидии на поддержку НКО получат три муниципалитета Тюменской области
19:51 21.10.2024Звание "Заслуженный энергетик РФ" присвоено двум жителям Тюменской области
19:01 21.10.2024Прикладные мастер-классы ждут тюменцев на семейном фестивале от "Движения первых"
18:49 21.10.2024Медалью ордена "Родительская слава" награждена семья из Тюменской области