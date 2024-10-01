  • 24 октября 202424.10.2024четверг
  • USD96,6379
    EUR104,3815
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Лекция Валерия Чупина о тюменском театре пройдет в библиотеке истории города

Общество, 08:28 24 октября 2024

группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Лекция Валерия Чупина "Текутьев — не основатель тюменского театра" состоится в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 27 октября в 14 часов.

Спикер расскажет, сколько лет тюменскому театру, когда и в каком здании состоялись первые его спектакли, какие пьесы ставили на сцене театра Текутьева, был ли его театр единственным в городе.

Мероприятие пройдет в рамках городского фестиваля "Текутьевские дни".

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# краеведение , театры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 24.10.2024Городской фестиваль "Текутьевские дни" состоится в Тюмени
09:51 24.10.2024Налоговая служба проведет дни открытых дверей в Тюменской области
09:40 24.10.2024Тюменцев приглашают на экскурсию в театр кукол
09:18 24.10.2024В Тюменской филармонии пройдут игры с Камератой