Лекция Валерия Чупина о тюменском театре пройдет в библиотеке истории города

| Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Лекция Валерия Чупина "Текутьев — не основатель тюменского театра" состоится в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 27 октября в 14 часов.

Спикер расскажет, сколько лет тюменскому театру, когда и в каком здании состоялись первые его спектакли, какие пьесы ставили на сцене театра Текутьева, был ли его театр единственным в городе.

Мероприятие пройдет в рамках городского фестиваля "Текутьевские дни".

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.