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Энергетики повысили надежность электроснабжения 27 населенных пунктов в Тюменской области

Общество, 17:59 25 октября 2024

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" в рамках подготовки электросетевого комплекса Тюменской области к зимнему сезону провели плановый ремонт высоковольтных подстанций "Покровка", "КС-10", "Пятково", "Омутинка" и "Бачкун".

Питающие центры обеспечивают электроэнергией 27 населенных пунктов в Ярковском, Упоровском и Омутинском районах, где проживает 18 тысяч человек и расположено около 40 социально значимых объектов. Стоимость работ составила более 10 млн рублей.

На подстанциях энергетики выполнили ремонт силового оборудования – трансформаторов и выключателей напряжением 110 кВ. Они осуществили замену отработавших ресурс деталей, провели сушку изоляции и очистку трансформаторного масла. Для комфорта потребителей непрерывная подача электричества во время технических мероприятий осуществлялась по резервной схеме.

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