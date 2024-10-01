Фестиваль театра кукол Урала соберет в Тюмени восемь коллективов

| Фото: vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Второй фестиваль театра кукол Урала "Сказочный мир" соберет в Тюмени восемь коллективов. Они представят зрителям 20 спектаклей, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Фестиваль откроется в Тюмени 29 октября спектаклем "Конёк-горбунок" Тюменского театра кукол, начало — в 12 часов. Трансляция доступна по ссылке.

Показы состоятся в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сёлах Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселках Богандинский, Винзили, Московский.

Юные зрители увидят спектакли Челябинского театра кукол имени В. Вольховского, Краснотурьинского театра кукол, театра актера и куклы "Петрушка" из Сургута, Ханты-Мансийского театра кукол, театра кукол "Золотой петушок", Курганского театра кукол "Гулливер", Екатеринбургского театра кукол.