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Правозащитник Ольга Петерзен выступит перед государственными служащими Тюмени

Общество, 08:14 30 октября 2024

пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО | Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО

Правозащитник Ольга Петерзен выступит перед государственными служащими Тюмени в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1 ноября, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Ольга Петерзен – лектор Российского общества "Знание", правозащитник, общественный деятель, политик и депутат Гамбургского Ландтага, иностранный наблюдатель на выборах президента 2024 года. С началом СВО она подверглась травле на Западе. После того как власти захотели отобрать у нее четверых детей, была вынуждена вернуться в Россию.

Мероприятие состоится в рамках трека Знание.Государство. Ольга Петерзен прочитает лекцию "Ложные новости: как не стать жертвой манипуляций". Слушатели узнают, как отличить правду от лжи в интернете, какие источники информации являются достоверными, почему важно перепроверять полученные сведения и дату публикаций.

Также лекции пройдут в отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области и Тюменской таможне.

Начало мероприятия - в 10 часов.

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