31 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на базе школы №5 (ул. Холодильная, 73а, к. 1) продолжится спартакиада среди дошкольных образовательных организаций "Малыш". 0+

В Тюмени в 10 часов в Тюменском медицинском университете (ул. Одесская, 54, зал Ученого совета) начнется заседание рабочей группы "Образование" проектного офиса по созданию межуниверситетского кампуса мирового уровня. 18+

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) продолжатся чемпионат и первенство города по скалолазанию. 6+

В Тюмени в 11 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется первое открытое заседание тюменского регионального отделения "Русского космического общества". 18+

В Тюмени в 16 часов в Тюменской областной научной библиотеке имени Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) и в центре "Дзержинец" (ул. Ленина, 71) начнется городской антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ. 18+

В Тюмени в 17 часов в библиотеке истории города им. А.И. Текутьева (ул. Щербакова, 11) начнется встреча проекта "Труженики тыла", посвященная работе тюменской артели имени Буденного в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 12+

В Тюмени в 18 часов в спортивном комплексе "Академия спорта" (ул. Спасская, 6) начнется матч "Тюмень-Прибой" – "Заречье-Одинцово-2" первого тура чемпионата России среди женских команд Молодежной лиги по волейболу. 12+

Интересное в этот день:

1811 — открытие Царскосельского лицея.

1943 — постановлением ГКО № 4479 на вооружение Красной Армии принят ИС-2.

1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолёта: Боинг-707 авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло.

1994 — катастрофа ATR 72 под Розлоном (северная Индиана), погибли 68 человек.

2015 — катастрофа A321 над Синайским полуостровом.

2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.