Физминутки и музыкотерапию применяют для тюменских студентов-медиков

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Физминутки, аутогенную тренировку и музыкотерапию применяют в Тюменском медуниверситете для первокурсников. Это необходимо для адаптации, считают авторы курсов.

"Мы много сидим и мало двигаемся. Чтобы предупредить остеохондроз, стресс, необходимо периодически выполнять упражнения, проводить гимнастику дыхательную и для глаз. Не стоит забывать о том, что пассивный образ жизни пагубно влияет на организм человека", - пояснила доцент кафедры медицинской деонтологии с сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО Елена Августа.

Профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации, доцент Александр Ерохин использует в педагогическом процессе методы психологической релаксации и аутогенные тренировки. Вместе с Еленой Августа он применяет инновационную методику для снятия стресса – вокалотерпию.

Проводить вокалотерапию нужно хотя бы два раза в месяц, обязательно чередуя с физминутками, аутогенными тренировками и танцетерапией, считают преподаватели вуза.

Они призывают студентов выполнять данные упражнения для профилактики утомляемости, шейного остеохондроза, снятия мышечных зажимов.