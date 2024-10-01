Жительница Нижнетавдинского района получит 50 тысяч рублей за нападение собаки
Происшествия, 14:18 31 октября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
50 тыс. рублей морального вреда выплатит житель Нижнетавдинского района несовершеннолетней, которую покусала его собака.
В апреле 2024 года в районном центре на улице к девочке подбежала собака и укусила, причинив вред здоровью в виде множественных ссадин на левой голени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры района.