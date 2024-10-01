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Жительница Нижнетавдинского района получит 50 тысяч рублей за нападение собаки

Происшествия, 14:18 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50 тыс. рублей морального вреда выплатит житель Нижнетавдинского района несовершеннолетней, которую покусала его собака.

В апреле 2024 года в районном центре на улице к девочке подбежала собака и укусила, причинив вред здоровью в виде множественных ссадин на левой голени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры района.

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# прокуратура Тюменской области

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