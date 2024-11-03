  • 3 ноября 20243.11.2024воскресенье
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменская область лидирует в УФО по числу свадеб на тысячу жителей

Общество, 19:48 03 ноября 2024

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

6,4 свадебных торжества на 1 тысячу человек населения отметили в Тюменской области за семь месяцев 2024 года. По данным Росстата, это самый большой показатель в Уральском федеральном округе, он больше, чем в среднем по России.

Всего за этот период в Тюменской области узаконили отношения 5 тысяч 978 пар.

Во всех регионах УФО количество свадеб превышает число разводов, сообщает Вслух.ру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 03.11.2024Тюменская область лидирует в УФО по числу свадеб на тысячу жителей
19:05 03.11.2024"Деревья дружбы" создали в Тюмени ко Дню народного единства
17:44 03.11.2024Молодые тюменцы реализовали фотопроект о народном единстве
17:02 03.11.2024Тюменцы поделились впечатлениями о форуме "Патриоты Урала"