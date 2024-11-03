Тюменская область лидирует в УФО по числу свадеб на тысячу жителей
Общество, 19:48 03 ноября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
6,4 свадебных торжества на 1 тысячу человек населения отметили в Тюменской области за семь месяцев 2024 года. По данным Росстата, это самый большой показатель в Уральском федеральном округе, он больше, чем в среднем по России.
Всего за этот период в Тюменской области узаконили отношения 5 тысяч 978 пар.
Во всех регионах УФО количество свадеб превышает число разводов, сообщает Вслух.ру.