Тюменские предприятия развивают деловые связи с Китаем

| Фото: Telegram-канала замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: Telegram-канала замгубернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

Делегация Тюменской области побывала в Китайской Народной Республике на международной выставке China International Petroleum Equipment & Technology Exhibition (CDYPE-2024).

"В ходе визита мы провели десятки встреч с представителями властей и бизнеса Китайской Народной Республики. Увидели заинтересованность в развитии совместных проектов в промышленности, научных исследованиях и образовании. Посетили ряд предприятий, многие из которых входят в международные группы и образуют большую производственную цепочку. Это во многом и делает их успешными. Такая же идея лежит в основе нашего нефтегазового кластера. Путь от соперничества к сотрудничеству позволяет всем участникам процесса стать конкурентоспособнее", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В составе делегации были и представители тюменской промышленности, рассказали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Генеральный директор ООО "Кенера" Олег Федоровских отметил, что посещение китайских предприятий было интересно с точки зрения обмена опытом и возможного сотрудничества.

"С одним из них, которое выпускает буровое оборудование, в 2012 году мы уже реализовывали совместный проект по производству буровых установок на территории Китая и России с последующей поставкой заказчику в Западную и Восточную Сибирь. Есть реальные перспективы возобновить деловые отношения", - подчеркнул Олег Федоровских.