Тюменские врачи помогли женщине победить редкий вид опухоли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нейроэндокринную опухоль поджелудочной железы - инсулиному - диагностировали специалисты Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени. Согласно статистике, заболевание встречается 1-3 человек на миллион жителей в год.

"Женщина 77 лет жаловалась на слабость, помутнение сознания и галлюцинации, которые возникали, казалось бы, без причины. Мы провели измерение уровня сахара в крови, он оказался критически низким - 1,8 ммоль на литр", - рассказала врач-эндокринолог, заведующая Центром эндокринологии и диетологии МКДЦ Надежда Новопашина.

В таком состоянии пациентка находилась около двух лет. Прием большого количества углеводов по рекомендации врача не помогали улучшить самочувствие. Однажды соседи нашли ее без сознания - тогда сын по рекомендации знакомых обратился за помощью в Центр эндокринологии и диетологии МКДЦ.

Детальное обследование выявило инсулиному. После постановки диагноза пациентку госпитализировали в ОКБ 1, где врачи успешно провели операцию по удалению опухоли. Сейчас женщина уже выписана и чувствует себя хорошо. Уровень сахара, как у полностью здорового человека - 4,4 ммоль/л.

Специалисты напоминают основные симптомы инсулиномы: выраженная слабость, дрожь в теле, головокружение, сумеречные расстройства сознания, галлюцинации. Заболевание редкое, причины его появления до конца не изучены. По словам Татьяны Новопашиной, стимуляторами развития опухоли может быть стресс, нарушенный обмен веществ. При ухудшении самочувствия необходимо обращаться ко врачу, чтобы вовремя выявить и победить заболевание.