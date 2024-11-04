Тюменский филармонический оркестр сыграет сочинения Александры Пахмутовой в Санкт-Петербурге

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Тюменский филармонический оркестр отправился на гастроли в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба областного департамента культуры.

В северной столице 5 ноября музыканты сыграют в зале Мариинского театра. Выступление будет посвящено 95-летию композитора Александры Пахмутовой. Со сцены прозвучат "Русская сюита", концерт для трубы с оркестром и увертюра "Юность". Премьерным станет исполнение концерта-поэмы "Отзвуки" для фортепиано с оркестром на темы Александры Пахмутовой композитора Игоря Холопова.

9 ноября, в день рождения Александры Пахмутовой, эта же программа будет исполнена в Тюменской филармонии.