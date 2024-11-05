Баннер с портретом Героя Соцтруда разметили на фасады школы в Исетском

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Исетская школа № 2 присоединилась к всероссийскому проекту "Лица Героев". На фасаде здания разместили баннер с портретом Героя Социалистического Труда Якова Томилова, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Яков Георгиевич родился 6 ноября 1929 года в селе Бархатово в многодетной семье. В годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе, где заменил отца, ушедшего на фронт. После войны окончил курсы трактористов и комбайнеров и вернулся работать в родной колхоз. Передовик производства, многократно был отмечен за достижение высоких показателей при уборке зерновых культур.

В 1970 году Яков Томилов намолотил свыше 7 тыс. центнеров зерна, за что получил орден Октябрьской революции. В 1972 году значительно превысил свои показатели, намолотив 10 тыс. 300 центнеров при среднем намолоте в регионе в 7 тыс. центнеров. Томилов занял первое место среди комбайнеров Тюменской области. Указом президиума Верховного совета СССР от 13 декабря 1972 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и молот".

Как отметил на торжественной линейке, посвященной открытию баннера, глава Исетского района Николай Теньковский, современные школьники должны больше знать о своих земляках, чьи трудовые подвиги вписаны в историю страны. На мероприятии присутствовали родные Якова Томилова – дочь, сестра, внук и правнук.

Число образовательных учреждений - участников проекта "Лица Героев" постоянно растет.

"В нашей стране большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В рамках проекта "Новая школа" реализуется проект "Лица Героев" - о людях разных поколений, совершивших подвиги на полях сражений и на трудовом фронте. Их портреты размещаются на фасадах школ, колледжей и вузов. Мы чтим память о героях всех времен. Молодежь должна равняться на них", - отметил первый заместитель председателя Тюменской облдумы, региональный координатор проекта "Новая школа" Андрей Артюхов.