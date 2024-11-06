билайн модернизировал 4G-сеть в спальных районах Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4G-связь от билайна стала еще надежнее в спальных районах Тюмени. Инженеры компании обновили телеком-инфраструктуру в девяти ЖК города, улучшив сеть под увеличивающиеся запросы клиентов: по данным оператора, среднемесячный трафик на одного жителя в области вырос на 20% год к году.*

В частности, новые базовые станции оператора заработали на территории следующих жилых комплексов – "Апрель", "Зеленые Аллеи", "Легенда Парк", "Новокомарово", "Новопатрушева", "Ожогино", "Правобережный", "Семья" и "Скандия".

Как отмечают в компании, запуск дополнительного оборудования не только улучшил параметры сети, сделав голосовую связь стабильнее, а мобильный интернет – быстрее, но и расширил ее пропускную способность, что положительно сказалось на доступности и непрерывности 4G в трафиковые часы пик.

Благодаря проведенной модернизации жители этих комплексов, абоненты билайна, могут пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях: общаться по видеосвязи с хорошей картинкой, работать сразу в нескольких программах, требовательных к качеству сети, проходить образовательные курсы онлайн и многое другое.

"Учитывая то, с какими серьезными темпами растет интернет-активность наших клиентов, мы постоянно развиваем инфраструктуру в области, чтобы продолжать предоставлять жителям надежную связь. При этом большой объем работ наша команда проводит не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах. Например, недавно мы расширили транспортный канал до села Исетское, увеличив емкость сети в четыре раза. В результате – большее количество жителей сегодня могут одновременно использовать мобильные сервисы без потери качества", – комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.

билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют "умной сетью"**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

* По данным внутренней обезличенной аналитики ПАО "ВымпелКом".

** Качество услуг зависит от разных факторов. "Умная сеть" билайна – комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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