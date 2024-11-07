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Тюменские автоинспекторы в метель помогли трем водителям на трассе

Общество, 13:20 07 ноября 2024

пресс-служба ГАИ Тюменской области | Фото: пресс-служба ГАИ Тюменской области

Трем автомобилистам, попавшим в нештатные ситуации в сложных погодных условиях, помогли сотрудники Госавтоинспекции на трассах Тюменской области вечером 6 ноября и в ночь на 7 ноября.

Как отметили в пресс-службе ГАИ Тюменской области, два автомобиля заглохли во время метели. Наряды ДПС помогают завести автомобили, обогревают замерзших водителей и пассажиров в патрульных машинах, в случае необходимости помогают убрать сломавшиеся автомобили с дороги, чтобы не случилось ДТП.

А в 4 часа утра 7 ноября ночи автоинспекторы полка ДПС на 35 км окружной дороги Тюмени отогрели водителя "Газели", чья машина была повреждена в ДТП.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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