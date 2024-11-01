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Более 1,7 миллиона сеянцев высадили в Тюменской области в 2024 году

Общество, 10:02 11 ноября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

1 млн 767 тыс. сеянцев высадили участники Всероссийской акции "Сохраним лес" в Тюменской области в 2024 году. Регион является лидером в УФО по числу высаженных деревьев в рамках акции, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

В нынешнем лесокультурном сезоне прошли три крупные экологические акции: "Сад памяти", "Сохраним лес" и акция по высадке 80 тыс. сосен к юбилею области. Всего в общей сложности лесопосадку выполнили на площади более 2 тыс. 140 га, высадили 8 тыс. 846 тыс. сеянцев.

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# посадка деревьев , сеянцы

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