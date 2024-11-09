"Книгу года" назвали в Тюмени
Общество, 19:30 08 ноября 2024
| Фото: Департамент культуры Тюменской области
Трёхтомник "Юрий Вэлла. Избранное" югорского писателя объявлен "Книгой года" по итогам главного книжного конкурса Тюменской области.
Победителей назвали в Тюменской областной научной библиотеке 8 ноября, сообщает региональный департамент культуры.
Над созданием сборника в трёх томах трудилась команда под руководством Ольги Корниенко. Добавим, что издательством года было выбрано "Красное знамя".