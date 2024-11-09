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"Книгу года" назвали в Тюмени

Общество, 19:30 08 ноября 2024

Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Трёхтомник "Юрий Вэлла. Избранное" югорского писателя объявлен "Книгой года" по итогам главного книжного конкурса Тюменской области.

Победителей назвали в Тюменской областной научной библиотеке 8 ноября, сообщает региональный департамент культуры.

Над созданием сборника в трёх томах трудилась команда под руководством Ольги Корниенко. Добавим, что издательством года было выбрано "Красное знамя".

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