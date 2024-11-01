Лауреаты международных конкурсов выступят на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени

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Фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Тюмени с 3 по 5 декабря. В нем примут участие лауреаты международных конкурсов, конкурса юных пианистов.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, 3 и 4 декабря концерты будут сопровождать тюменские музыканты под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника. В открытии фестиваля участвуют лауреаты международного конкурса имени П. И. Чайковского Елена Таросян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), лауреаты конкурса юных пианистов "Grand paino" Варвара Заруднева (фортепиано), Лев Бакиров (фортепиано), Елисей Мысин (фортепиано), солист Мариинского театра Михаил Петренко (бас); народный артист России Денис Мацуев (фортепиано).

4 декабря в 19 часов – концерт симфонической музыки с участием с участием Тюменского филармонического оркестра. Дирижёр - Василий Валитов.

Солисты: лауреаты международных конкурсов Стефания Поспехина (скрипка), Борислав Струлёв (виолончель), Марсель Тадокоро (фортепиано); Валентина Феденёва (сопрано); Денис Мацуев исполнит Концерт № 2 для фортепиано с оркестром П. Чайковского.

5 декабря - закрытие музыкального фестиваля Дениса Мацуева - "От классики до джаза".

Программа состоит из сольного выступления Дениса Мацуева и джазовых импровизаций на классические темы Бетховена, Листа, Прокофьева. Солисты: народный артист России Денис Мацуев (фортепиано), заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас), лауреаты международных конкурсов Борислав Струлёв (виолончель), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра).

Билеты можно приобрести на сайте ТКТО.

Возрастное ограничение: 12+.