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Пять тюменцев стали миллионерами в лотерее Почты России

Общество, 17:34 14 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять клиентов Почты России из Тюменской области выиграли в лотерею по одному миллиону рублей в 2024 году. Выигрышные билеты лотереи "Мечталлион" они приобрели в городских и сельских почтовых отделениях региона. Билет обошёлся счастливчикам в 100 рублей.

Как отметили в пресс-службе компании, первые победители приобрели билеты "Национальная лотерея" на почте в канун Нового года — 26, 29, 30 декабря 2023 года. Ими стали два тюменца и житель села Сартам Викуловского районаона. Они выиграли по 1 млн рублей во время новогоднего розыгрыша 67-го тиража лотереи, который состоялся 1 января 2024 года.

Чуть позже в январе житель Заводоуковска выиграл 1 млн рублей в "Мечталлион", купив билет 17 января в одном из местных почтовых отделений. Ещё одним миллионером по итогу одного из летних тиражей в июне стал житель областного центра.

Билеты тиражных и моментальных лотерей от бренда "Национальная лотерея" продаются во всех почтовых отделениях Тюменской области. Проверить билет на выигрыш можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. Выигрыш, сумма которого менее 15 тыс. рублей, можно получить в отделениях Почты России. Трансляции розыгрышей тиражей флагманской лотереи "Мечталлион" можно увидеть каждое воскресенье на Первом канале.

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# лотерея , Почта России

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