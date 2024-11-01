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2026 год в Тобольске посвятят архитектору и инженеру-строителю Александру Кокоринову

Общество, 17:12 18 ноября 2024

Д. Г. Левицкий. Портрет А. Кокоринова | Фото: Д. Г. Левицкий. Портрет А. Кокоринова

2026 год объявлен в Тобольске Годом архитектуры имени Александра Кокоринова, одного из ярких представителей раннего русского классицизма.

В 2026 году будет отмечаться 300-летие со дня его рождения. В Тобольске запланировано большое число мероприятий. Соответствующее решение принял Исторический совет г. Тобольска, сообщил глава города Пётр Вагин.

Александр Кокоринов родился 29 июня (10 июля) 1726 года в Тобольске, он - автор здания Академии художеств в Санкт-Петербурге.

В Тобольске существует традиция посвящать год известным землякам. В 2024 году тоболяки отмечают Год Дмитрия Менделеева. 2025 год пройдёт под именем Петра Ершова.

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