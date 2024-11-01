Автопоезд здоровья едет в Ишимский район

| Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Посетить флюорографа, маммографа и стоматолога смогут жители сёл и деревень Ишимского района в передвижных медицинских комплексах. Автопоезд здоровья будет работать в муниципалитете 15 дней.

Также в составе медицинской бригады фельдшеры, рентгенлаборанты, медицинские сёстры и акушерки. У жителей будет возможность пройти комплексное обследование, сдать анализы и вылечить зубы.

Медицинская бригада будет передвигаться по территории района по утверждённому графику:

25 ноября:

- Локти — с 9 до 10:00

- Новолокти — с 10:30 до 13:30

- Ожогино — с 14:30 до 16:00

26 ноября:

- Бокаревка — с 9:00 до 15:30

27 ноября:

- Гагарино — с 9:00 до 15:30

- Новотравное — с 12:30 до 15:30

28 ноября:

- Нерпино — с 9:00 до 15:30

29 ноября:

- Первотроицк — с 9:00 до 12:00

- Черемшанка — с 12:30 до 15:30

1 декабря:

- Равнец — с 9:00 до 15:30

3 декабря:

- Большой остров — с 9:00 до 12:00

- Голдобино — с 12:30 до 15:30

4 декабря:

- Боровое — с 9:00 до 15:30

5 декабря:

- Клепиково — с 9:00 до 15:30

6 декабря:

- Ершово — с 9:00 до 15:30.