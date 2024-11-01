Автопоезд здоровья едет в Ишимский район
Посетить флюорографа, маммографа и стоматолога смогут жители сёл и деревень Ишимского района в передвижных медицинских комплексах. Автопоезд здоровья будет работать в муниципалитете 15 дней.
Также в составе медицинской бригады фельдшеры, рентгенлаборанты, медицинские сёстры и акушерки. У жителей будет возможность пройти комплексное обследование, сдать анализы и вылечить зубы.
Медицинская бригада будет передвигаться по территории района по утверждённому графику:
25 ноября:
- Локти — с 9 до 10:00
- Новолокти — с 10:30 до 13:30
- Ожогино — с 14:30 до 16:00
26 ноября:
- Бокаревка — с 9:00 до 15:30
27 ноября:
- Гагарино — с 9:00 до 15:30
- Новотравное — с 12:30 до 15:30
28 ноября:
- Нерпино — с 9:00 до 15:30
29 ноября:
- Первотроицк — с 9:00 до 12:00
- Черемшанка — с 12:30 до 15:30
1 декабря:
- Равнец — с 9:00 до 15:30
3 декабря:
- Большой остров — с 9:00 до 12:00
- Голдобино — с 12:30 до 15:30
4 декабря:
- Боровое — с 9:00 до 15:30
5 декабря:
- Клепиково — с 9:00 до 15:30
6 декабря:
- Ершово — с 9:00 до 15:30.