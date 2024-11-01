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Фестиваль лучших практик учреждений здравоохранения стартовал в Тюменской области

Общество, 18:47 27 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фестиваль лучших практик учреждений здравоохранения региона стартовал в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

С 27 по 29 ноября участники представят лучшие практики по бережливому производству, кадровой работе и цифровой трансформации.

Центральное событие фестиваля проектов — пленарное заседание, которое состоялось на площадке Областной клинической больницы № 2. Участие в мероприятии приняли более 400 человек: главные врачи, заместители, аналитики, HR-специалисты и многие другие.

"Проектная деятельность длительно уже передается из учреждения в учреждение. Мы знаем, как инициативно некоторые главные врачи сами выходят на коллег в иных медицинских учреждениях и делятся опытом по внедрению новых проектов", – сказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

В рамках фестиваля "Равный учит равного" награждены лидеры в нескольких номинациях. В "Цифровизации здравоохранения" отметили областную больницу №11 (Голышманово). В номинации "Проактивный HR" победила областная больница № 3 (Тобольск). "Флагманом бережливых технологий" стал областной клинический фтизиопульмонологический центр.

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# здравоохранение , Наталья Логинова

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