Светящихся белых медведей в Тюмени везут по новому маршруту
По новому маршруту везут светящиеся объекты в виде белых медведей, которые установят на Цветном бульваре в Тюмени, 27 ноября.
Медвежья семья выехала из “берлоги” на ул. Одесской в 19 часов. Отметим, в 2024 году маршрут приветствия горожан стал длиннее. Так, медведи сделали небольшой круг по Заречному району.
Горожане заранее выбирали для себя выгодные точки по пути следования, чтобы запечатлеть все на фото и видео.
Светлана пришла посмотреть на мишек вместе с мужем и маленьким сыном. Они встретили кортеж у спуска с Пермяковского моста.
“Здорово, что в Тюмени есть такая традиция, своя. Мишки, которых придумала компания “СУЭНКО”, – это уже символ приближающегося Нового года. Это так классно! Чувствуется, что до праздника остается не много времени”, – поделилась тюменка.
Конечной точкой для Папы Миши, Матильды Потаповны и их детей – Умки, Пломбира и Топтыжки – станет Цветной бульвар. По традиции светящиеся объекты поставят у цирка.
Праздник состоится на Цветном бульваре 29 ноября в 19 часов. Каждому, кто придет на праздник в любом костюме белого медведя, вручат подарок.
Тоболяки тоже встретят своих мишек. 3 декабря в 19 часов медвежий кортеж начнет движение от Базарной площади. 4 декабря в это же время Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька будут ждать гостей на торжественном открытии возле кремля.
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Инна Пахомова