Светящихся белых медведей в Тюмени везут по новому маршруту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По новому маршруту везут светящиеся объекты в виде белых медведей, которые установят на Цветном бульваре в Тюмени, 27 ноября.

Медвежья семья выехала из “берлоги” на ул. Одесской в 19 часов. Отметим, в 2024 году маршрут приветствия горожан стал длиннее. Так, медведи сделали небольшой круг по Заречному району.

Горожане заранее выбирали для себя выгодные точки по пути следования, чтобы запечатлеть все на фото и видео.

Светлана пришла посмотреть на мишек вместе с мужем и маленьким сыном. Они встретили кортеж у спуска с Пермяковского моста.

“Здорово, что в Тюмени есть такая традиция, своя. Мишки, которых придумала компания “СУЭНКО”, – это уже символ приближающегося Нового года. Это так классно! Чувствуется, что до праздника остается не много времени”, – поделилась тюменка.

Конечной точкой для Папы Миши, Матильды Потаповны и их детей – Умки, Пломбира и Топтыжки – станет Цветной бульвар. По традиции светящиеся объекты поставят у цирка.

Праздник состоится на Цветном бульваре 29 ноября в 19 часов. Каждому, кто придет на праздник в любом костюме белого медведя, вручат подарок.

Тоболяки тоже встретят своих мишек. 3 декабря в 19 часов медвежий кортеж начнет движение от Базарной площади. 4 декабря в это же время Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька будут ждать гостей на торжественном открытии возле кремля.

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Инна Пахомова