Жизнь пожилого тоболяка спасли врачи трех областных больниц

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

Слаженное взаимодействие врачей трех областных больниц помогло спасти жизнь пожилому пациенту из Тобольска.

В июне 2024 года мужчина почувствовал острые боли в сердце. Тобольские врачи из областной больницы №3 обнаружили у него повторный острый инфаркт миокарда.

После кардиологического лечения терапевт на осмотре обратил внимание на явные признаки анемии у мужчины. В результате обследования у пациента была выявлена опухоль ободочной кишки. Мужчину направили в МКМЦ "Медицинский город", где решили провести операцию после окончания восстановительного лечения после инфаркта.

"Уже в сентябре мы провели областной консилиум, чтобы решить вопрос о проведении операции. Решили выполнить оперативное вмешательство в отделении абдоминальной онкологии Медицинского города", - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Андрей Ткачев.

Операция прошла успешно, однако послеоперационный период осложнился тромбоэмболией легочной артерии, что потребовало перевода пациента в отделение анестезиологии и реанимации. Своевременные действия спасли жизнь пациента. Санитарной авиацией его доставили в областную больницу №3 Тобольска, где он и проходил последующее лечение и реабилитацию. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, сообщает пресс-служба МКМЦ "Медицинский город".