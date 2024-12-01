Тюмень опережает другие столицы регионов УФО в конкурсе "Город России-2024"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень продолжает удерживать первое место среди городов Уральского федерального округа в народном голосовании на Всероссийском конкурсе "Город России.

Ханты-Мансийск на 12 месте, Челябинск – на 15, Екатеринбург – на 25, Курган – на 47, Салехард – на 54.

Во всероссийском рейтинге Тюмень, получившая 28 тысяч 200 голосов, остается на 11 месте, сообщает "Вслух.ру". Этот результат еще не поздно улучшить - итоги голосования будут подведены 31 декабря.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф, с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Регистрации, подтверждения кодами не требуется, возрастных ограничений нет, процедура бесплатная. Нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Напомним, что выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. По итогам 2023 года Тюмень заняла 14 место.