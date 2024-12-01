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Тюменцам помогают быстро зарегистрировать права на недвижимость

Общество, 10:36 01 декабря 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в октябре 2024 года составлял в Тюменской области 1,5 дня, в электронном виде – 0,8 дня.

Постановка на кадастровый учет осуществлялась за 1,9 дня, по документам в электронном виде – 1,5 дня. Единая процедура учета и регистрации объектов недвижимости в бумажном виде осуществлялась за 2,5 дня, в электронном виде – 1,9 дня.

3,7 млн обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН поступило в Управление Росреестра по Тюменской области и местный филиал ППК "Роскадастр" за 10 месяцев текущего года. Это на 39,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На кадастровый учет подано 46,9 тысяч заявлений, на регистрацию прав – 237,8 тысяч, сообщает Мегатюмень.

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