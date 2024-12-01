Тюменских журналистов приглашают принять участие в конкурсе "СМИ против коррупции"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на XVI ежегодный областной конкурс "Средства массовой информации против коррупции" стартовал в Тюменской области.

Конкурс проводят прокуратура Тюменской области и областной Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

"Задачи конкурса - широкое привлечение СМИ к освещению деятельности всех правоохранительных органов, а также органов власти и органов местного самоуправления по противодействию коррупции, антикоррупционная пропаганда, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики", - прокомментировали организаторы.

В конкурсе могут участвовать физические лица, опубликовавшие/выпустившие журналистский материал в средствах массовой информации, зарегистрированных в установленном порядке и распространяемых в Тюменской области.

Конкурс проводится по следующим категориям "Телевидение", "Радио", "Областные и городские печатные СМИ, региональные выпуски общероссийских газет", "Районные газеты", "Информационные агентства и сетевые издания".

К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в свет в период с 1 января по 15 декабря 2024 года.

Заявки, оформленные в соответствии с требованиями Положения о конкурсе, принимаются с 1 по 15 декабря текущего года на адрес электронной почты competition2020@yandex.ru. Дополнительная информация по тел. (3452) 42-71-76.