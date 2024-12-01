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Госавтоинспекция усилила контроль за автобусными перевозками детей в Тюменской области

Общество, 13:47 01 декабря 2024

Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Госавтоинспекция Тюменской области усилила контроль за организованными перевозками групп детей автобусами.

"Ежедневно в Госавтоинспекцию поступает до 50 уведомлений от образовательных учреждений и других организаций на перевозку детей на различные мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции рассматривают каждое уведомление, оценивая маршрут перевозки на предмет безопасности, проверяют водителей автобусов по базам нарушений", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер

Инспекторы технического надзора, а также инспекторы ДПС в ходе контроля за движением выборочно проверяют автобусы, перевозящие школьников, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области. Всех водителей, участвующих в организованных перевозках под сопровождением нарядов ДПС, автоинспекторы инструктируют.

Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательнее, если в зоне видимости движется автобус со знаком "Дети".

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