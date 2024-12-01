Семь общественных пространств благоустроят в Тюмени в 2025 году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители областной столицы приняли участие в выборе дизайн-проектов семи общественных пространств, которые будут благоустроены в Тюмени в 2025 году.

"В бюджете Тюмени на 2025 год на эти цели предусмотрено более 730 миллионов рублей. Продолжатся работы по благоустройству лесопарка, прилегающего к микрорайону Комарово", - прокомментировал глава города Максим Афанасьев.

Также планируется благоустроить пять новых общественных пространств в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает "Вслух.ру". Эти определили сами тюменцы: сначала активно голосовали за то, чтобы пространства включили в список, затем выбирали дизайн-проекты.

В 2025 году будут преображены территории на ул. Карла Маркса, 110а, на проезде Геологоразведчиков – от Тульской до дома № 42. Бульвар Петра Ершова появится на проезде Солнечном, от проезда Заречного до улицы Эрвье. Пространство на улице Мельничной, 21-23 посвятят "Отрядам мэра", на улице Юрия Семовских – врачам.

Кроме того, в 2025 году планируется очистка и берегоукрепление Утиного карьера в районе проезда Геологоразведчиков и улицы 50 лет ВЛКСМ.

По итогам 2025 года в Тюмени будет благоустроено 89 территорий, начиная с 2017 года. Общее финансирование за этот период составит 3 трлн 507 млрд рублей.