В Тюменской области подешевели помидоры и подорожал картофель
Общество, 15:47 01 декабря 2024
Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Яйца, куриное мясо и помидоры подешевели в Тюменской области по сравнению с 2023 годом. Таковы данные Тюменьстата.
Рост цен на свинину и говядину составил 6–9%. Лук подорожал на 51%, капуста - на 26%, а картофель - на 106%. Молоко пастеризованное подорожало на 32,8%, масло сливочное - почти на 25%, творог - на 13%. Сахар вырос в цене на 4,2%, сообщает "Тюменская область сегодня".