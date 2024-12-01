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В Тюменской области подешевели помидоры и подорожал картофель

Общество, 15:47 01 декабря 2024

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яйца, куриное мясо и помидоры подешевели в Тюменской области по сравнению с 2023 годом. Таковы данные Тюменьстата.

Рост цен на свинину и говядину составил 6–9%. Лук подорожал на 51%, капуста - на 26%, а картофель - на 106%. Молоко пастеризованное подорожало на 32,8%, масло сливочное - почти на 25%, творог - на 13%. Сахар вырос в цене на 4,2%, сообщает "Тюменская область сегодня".

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